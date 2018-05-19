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Новости Нижнего Тагила

15 тысяч сеянцев сосны высажены в Нижнем Тагиле в день посадки леса (ФОТО)

19 мая 2018, 11:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,экология,лес,деревья,природа
В Нижнем Тагиле 18 мая прошла акция «Всероссийский день посадки леса». Горожане посадили 15 тысяч сеянцев сосны.

Близ села Балакино 18 мая горожане посадили 15 тысяч хвойных деревьев на площади 5 гектаров. Участок выбрали неслучайно: после урагана 2017 года здесь произошёл масштабный ветровал. Сейчас на месте убранных деревьев будут расти новые. 

В посадке деревьев горожанам помогали лесничие. Профессионалы своего дела провели инструктаж по посадке деревьев мечом Колесова. Пока одни садили деревья, дежурные готовили обед.

Акция проводится регулярно по инициативе департамента лесного хозяйства Уральского федерального округа. Мероприятие призвано воспитать у свердловчан бережное отношение к лесам, а также привлечь внимание к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесов.

 

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Фото: «Тагильский рабочий»


Всего в сезоне планируется омолодить порядка 300 гектаров леса на территории государственного лесного фонда, передаёт «Тагильский рабочий».

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