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15 тысяч сеянцев сосны высажены в Нижнем Тагиле в день посадки леса (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 тысяч сеянцев сосны высажены в Нижнем Тагиле в день посадки леса (ФОТО)

19 мая, 11:00Здоровье и экология
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