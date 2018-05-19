15 тысяч сеянцев сосны высажены в Нижнем Тагиле в день посадки леса (ФОТО)

Близ села Балакино 18 мая горожане посадили 15 тысяч хвойных деревьев на площади 5 гектаров. Участок выбрали неслучайно: после урагана 2017 года здесь произошёл масштабный ветровал. Сейчас на месте убранных деревьев будут расти новые.

В посадке деревьев горожанам помогали лесничие. Профессионалы своего дела провели инструктаж по посадке деревьев мечом Колесова. Пока одни садили деревья, дежурные готовили обед.



Акция проводится регулярно по инициативе департамента лесного хозяйства Уральского федерального округа. Мероприятие призвано воспитать у свердловчан бережное отношение к лесам, а также привлечь внимание к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесов.

Всего в сезоне планируется омолодить порядка 300 гектаров леса на территории государственного лесного фонда, передаёт «Тагильский рабочий».