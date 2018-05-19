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Новости Нижнего Тагила

Свердловские больницы испытывают дефицит вакцины от ветрянки

19 мая 2018, 09:30Добавить новость
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В Свердловской области больницы испытывают дефицит вакцины от ветрянки. На сегодняшний день уровень заболеваемости в регионе в два раза превысил общемировые показатели.

Так, с января по апрель в регионе зафиксировали свыше 23 тысяч случаев заболевания: а это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно закону, в случае, если в семье переболел ребёнок, а взрослые домочадцы до этого не болели, люди могут обратиться в медучреждение за вакциной. Однако сейчас, по данным «Российской газеты», в государственных и частных больницах необходимой вакцины не имеется.

В министерстве здравоохранения пояснили, что вакцину закупают в случае эпидемии, а сейчас в этом необходимости нет. Больницы уверяют, что с поставками случаются перебои.

Санитарные врачи просят увеличить финансирование программы «Вакцинопрофилактика». Они уверяют, что на обеспечение календаря прививок требуется 1,2 миллиарда рублей.

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