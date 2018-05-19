Свердловские больницы испытывают дефицит вакцины от ветрянки

Так, с января по апрель в регионе зафиксировали свыше 23 тысяч случаев заболевания: а это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно закону, в случае, если в семье переболел ребёнок, а взрослые домочадцы до этого не болели, люди могут обратиться в медучреждение за вакциной. Однако сейчас, по данным «Российской газеты», в государственных и частных больницах необходимой вакцины не имеется.
В министерстве здравоохранения пояснили, что вакцину закупают в случае эпидемии, а сейчас в этом необходимости нет. Больницы уверяют, что с поставками случаются перебои.
Санитарные врачи просят увеличить финансирование программы «Вакцинопрофилактика». Они уверяют, что на обеспечение календаря прививок требуется 1,2 миллиарда рублей.
Свердловские больницы испытывают дефицит вакцины от ветрянки19 мая 2018, 09:30Добавить новость
Так, с января по апрель в регионе зафиксировали свыше 23 тысяч случаев заболевания: а это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru