Свердловские больницы испытывают дефицит вакцины от ветрянки

Так, с января по апрель в регионе зафиксировали свыше 23 тысяч случаев заболевания: а это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Согласно закону, в случае, если в семье переболел ребёнок, а взрослые домочадцы до этого не болели, люди могут обратиться в медучреждение за вакциной. Однако сейчас, по данным «Российской газеты», в государственных и частных больницах необходимой вакцины не имеется.



В министерстве здравоохранения пояснили, что вакцину закупают в случае эпидемии, а сейчас в этом необходимости нет. Больницы уверяют, что с поставками случаются перебои.



Санитарные врачи просят увеличить финансирование программы «Вакцинопрофилактика». Они уверяют, что на обеспечение календаря прививок требуется 1,2 миллиарда рублей.