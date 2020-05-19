Экологические волонтёры высадили под Нижним Тагилом 5 тысяч сеянцев ели

В пресс-службе движения «Делай!» отметили, что обычно сеянцы высаживают на поврежденных лесных территориях после пожаров, крупных ураганов или больших вырубок, так и в этот раз площадка была выбрана неслучайно — в прошлом году здесь проходила санитарная рубка деревьев, поэтому участок леса нуждался в оживлении.

Это было наше первое крупное лесовосстановительное мероприятие в этом сезоне, и оно явно задало высокую планку и рабочий настрой, поэтому мы не намерены останавливаться. Мы успели высадить все запланированные сеянцы, они должны хорошо прижиться, поскольку погода сейчас как раз не сильно жаркая, и они не засохнут,поделилась с TagilCity.ru пресс-секретарь движения «Делай!» Мария Осинцева.

Девушка также отметила, что осенью прошлого года «Делай!» уже проводили подобную посадку в тагильском лесничестве, сотрудники которого гарантировали почти 100% приживаемость деревьев, поэтому и в этот раз волонтёры надеются на такой результат.

Помимо волонтеров движения «Делай!», в акции приняли участие члены сразу нескольких крупных организаций Екатеринбурга, таких как: "Волонтеры Урала", Общероссийский народный фронт Свердловской области и Молодежное правительство Свердловской области — всего было 30 волонтеров. По данным пресс-службы движения, каждый волонтёр посадил более 150 сеянцев.

Волонтеры Фото: Молодежное экологическое движение «Делай!»