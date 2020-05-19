На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле отмечено более 90 заболевших COVID-19

На 19 мая новые случаи были выявлены на улице Газетной, на перекрестке проспектов Мира-Ленина, улицах Пархоменко, Лебяжинской, Береговой-Краснокаменской, Патона, Удовенко, Черных, Зимней, а также Лесном проезде и Северном микрорайоне.

Однако, по данным оперативного штаба по противодействию распространения инфекции в регионе, в городе подтвержден диагноз у 74 пациентов, из них 13 выздоровели, а летальных исходов не зафиксировано.