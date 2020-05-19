В Екатеринбурге 300 человек прошли тестирование на антитела к коронавирусу
Анализы на наличие антител к коронавирусу сдали 300 жителей Екатеринбурга, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина. Она уточнила, что в «Хеликсе» тестирование проводится в 23 лабораториях с 16 мая. Они расположены в разных городах региона. С 18 мая в Екатеринбурге тестирование начали проводить лаборатории «Инвитро» и «УГМК-Здоровье».
Как рассказали изданию в Институте иммунологии и физиологии Уральской академии наук РАН, проведение исследования должно осуществляться не раньше чем через две недели после выписки пациента, в идеале — через четыре-пять недель. В таком случае тесты определят наличие антител, которые выработаются за это время в достаточном количестве.
Стоимость тестирования в Свердловской области составляет 870-1600 рублей. Результаты готовятся два-три дня.
К сдаче тестов допускаются только граждане, не имеющие признаков ОРВИ и повышенной температуры.