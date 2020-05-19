В Нижнем Тагиле за сутки подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом

На данный момент число вылечившихся пациентов составляет 13 человек. Кроме того, в городе не зафиксировано ни одного летального исхода.

Кроме Нижнего Тагила, новые случаи заражения коронавирусом подтверждены на территории еще 17 городов региона. Диагноз за последние сутки подтвержден у 138 человек. В общей сложности в области заболевание выявлено у 2999 человек.