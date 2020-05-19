В Нижний Тагил на обсервацию отправили 50 сотрудников ГУФСИН

50 сотрудников, которые до этого на казарменном положении жили в СИЗО, отправили в учебный центр – стали известны результаты анализов на коронавирус у всех, кто ранее контактировал с заболевшей накануне сотрудницей. В итоге наличие инфекции подтвердили у двух человек.