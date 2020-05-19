В Нижний Тагил на обсервацию отправили 50 сотрудников ГУФСИН
Сегодня, 21:48Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Всю дежурную смену СИЗО-1 ГУФСИН Свердловской области направили на обсервацию в Нижний Тагил из-за новой вспышки коронавируса в одном из исправительных учреждений региона, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в ведомстве.
Сюжеты: Нижний Тагил
50 сотрудников, которые до этого на казарменном положении жили в СИЗО, отправили в учебный центр – стали известны результаты анализов на коронавирус у всех, кто ранее контактировал с заболевшей накануне сотрудницей. В итоге наличие инфекции подтвердили у двух человек.
По словам начальника пресс-службы ведомства Александра Левченко, заболевание нескольких сотрудников не должно сказаться на работы системы в целом. В Свердловской области в общей сложности шесть с половиной тысяч работников системы ГУФСИН.
В учреждении сейчас проводят дезинфекцию, приём передач и свидания временно ограничены.
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