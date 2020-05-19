В России выявлено почти 300 тысяч случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 12:46Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за минувшие сутки подтверждено 9263 случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах страны, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Среди новых зараженных у 3988 человек заболевание протекает без выраженных симптомов.
В общей сложности количество зараженных достигло 299 941 человек.
За сутки из больниц по выздоровлению выписано 5921 пациентов. Всего выздоровевших насчитывается 76 130 человек.
Кроме того, зарегистрировано 115 новых летальных случаев. Всего от коронавируса скончались 2837 человек.
Также отмечается, что под наблюдением медиков остается более 267 тысяч россиян.
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