В Свердловской области число зараженных COVID-19 составляет почти три тысячи человек
В Свердловской области количество заболевших коронавирусом за прошедшие сутки увеличилось на 138 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в регионе.
Сообщается, что 90 новых случаев подтверждено на территории Екатеринбурга, остальные случаи выявлены еще в 17 городах, в том числе и Нижнем Тагиле. В общей сложности количество заболевших в регионе составляет 2 999 человек.
Кроме того, есть и те, кто выписан из больницы по выздоровлению. Таких пациентов насчитывается 44 человека. Общее количество излечившихся составляет 817 человек.
За прошедшие сутки от коронавируса скончался еще один пациент. Так, число смертей от инфекции в регионе достигло семи.
Также отмечается, что состояние 12 пациентов оценивается как тяжелое, еще 100 находятся в состоянии средней тяжести.
Вчера Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в логистической компании «Красное и Белое» произошла вспышка коронавируса. Заболевание было подтверждено у 136 сотрудников компании из 232 протестированных. 25 человек были госпитализированы. В официальную статистику данные не включены. Из-за вспышки заболевания губернатор продлил режим самоизоляции граждан до 25 мая.