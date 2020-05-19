Водолазы очистили от мусора дно Тагильского пруда

Несмотря на отсутствие в Нижнем Тагиле официально разрешенных пляжей, водоемы, где обычно купаются жители необходимо почистить.

Купальный сезон пока еще не открыт в городе, но уже есть те, кто заходит в воду.

На берегу Тагильского пруда мусора не так много, как на дне. Его очисткой занялись водолазы.

По словам руководителя «МБУ «Центр защиты населения» Сергея Коперкина, каждый год перед началом сезона проводится очистка в местах отдыха граждан. Это Центральный пляж в районе «Демидов Плаза», парк «Народный», Выйский пруд и Муринский пруд.

Он отметил, что вода в пруду грязная и из-за этого ничего не видно.

Начальник спасательной станции «Центра защиты населения» Владимир Александренко рассказал, что чаще всего на дне попадаются металлические конструкции и трубки. Также встречаются стекла и битые бутылки.

Работы по очистке Тагильского пруда проводились в течение трех часов.