Без гастролей по Нижнему Тагилу: куда ехать, если ребенка укусил клещ

Там также объяснили, как происходит процедура. После извлечения, клеща помещают в чистый стеклянный пузырек с плотно закрывающейся крышкой и передают родителям (законным представителям) пациента вместе с направлением для проведения исследования клеща на наличие в нем антигена вируса клещевого энцефалита, а так же возбудителей Лайм-Боррелиоза, клещевого риккетсиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза методом ИФА или ПЦР на базе вирусологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области», расположенной по адресу: улица Октябрьской революции, 86.