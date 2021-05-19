Без гастролей по Нижнему Тагилу: куда ехать, если ребенка укусил клещ

Необходимо обращаться в стационар по адресу Кузнецкого, 10. Извлечь клеща могут в травмпункте по месту жительства или в приемном отделении стационара по адресу Кузнецкого, 10 (круглосуточно). Самостоятельно это делать не нужно, в ране может остаться хоботок или другие частицы, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Детской городской больницы.
При себе необходимо иметь: полис обязательного медицинского страхования, документальное подтверждение факта проведения прививок (с использованием отметок в прививочном сертификате пациента, истории развития ребенка, амбулаторной карте).
После оказания медицинской помощи лицам, обратившимся по поводу присасывания клеща, рекомендуется проведение самоконтроля за состоянием здоровья в течение 21 дня с ежедневным измерением температуры 2 раза в день. В случае ухудшения состояния обращаться к участковому врачу поликлиники по месту жительства.
Экстренная профилактика клещевого энцефалита (инъекция иммуноглобулина) не проводится:
Там также объяснили, как происходит процедура. После извлечения, клеща помещают в чистый стеклянный пузырек с плотно закрывающейся крышкой и передают родителям (законным представителям) пациента вместе с направлением для проведения исследования клеща на наличие в нем антигена вируса клещевого энцефалита, а так же возбудителей Лайм-Боррелиоза, клещевого риккетсиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза методом ИФА или ПЦР на базе вирусологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области», расположенной по адресу: улица Октябрьской революции, 86.
Это необходимо сделать в срок до трех суток от момента присасывания клеща. Данное исследование проводится для решения вопроса о необходимости назначения экстренной профилактики клещевых инфекций. Этот этап обязателен, так как помогает определиться, нужен ли укол иммуноглобулина или назначение антибиотиков. Отмечается, что здоровье пациентов всегда в приоритете, поэтому иммуноглобулин не рекомендуется ставить «на всякий случай», это большая нагрузка на иммунную систему человека, бывают побочные действия, мера должна быть оправдана, поэтому нужны медицинские показания, рассказывают в ДГБ Нижнего Тагила.
Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита является иммунобиологическим препаратом, изготавливается из плазмы крови человека, возможны реакции на его введение. Препарат вводится по строгим показаниям, введение иммуноглобулина в соответствии с инструкцией по применению должно осуществляться не позднее четырех суток после присасывания клеща. Введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита с профилактической целью не показано.
При получении положительного результата на любую клещевую инфекцию, медицинская помощь ребенку по назначению экстренной профилактики клещевых инфекций осуществляется в приемном покое стационара по адресу Кузнецкого, 10, круглосуточно, а также должна оказываться в травмпункте по месту жительства.
При обращении пациентов Горнозаводского округа, прикрепленных к Горноуральской районной поликлинике помощь по удалению клеща можно получить на базе стационара по адресу Кузнецкого, 10, дальнейшая экстренная профилактика и лечение на любую клещевую инфекцию осуществляется по месту прикрепления.
Тактика лечения будет зависеть от вида клещевой инфекции. Если есть показания для введения иммуноглобулина, в этом случае противоклещевой иммуноглобулин будет поставлен пациенту бесплатно. При отрицательном результате анализа на вирус клещевого энцефалита иммуноглобулин не ставится. Родители получат рекомендации, что нужно делать и на что обратить внимание.
Собираясь на природу, необходимо одеваться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду и облегчить ее быстрый осмотр. Чаще осматривайте детей, проводите само- и взаимоосмотры для своевременного обнаружения клещей, используйте репелленты.