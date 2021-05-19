Превышение ПДК свинца и серы выявлено в Нижнем Тагиле в первом квартале 2021 года

Загрязняющие вещества

В тройку веществ, которых больше всего выбрасывают в атмосферу предприятия Нижнего Тагила, входят оксид углерода (четвертый класс опасности), диоксид азота (третий класс опасности) и диоксид серы (третий класс опасности). Все они несут в себе опасность для здоровья человека.