Восстановление плотины и насыпи на реке Исток обойдется Горноуральскому ГО в 64,4 млн

Восстановление плотины и насыпи на реке Исток обойдется Горноуральскому ГО в 64,4 млн
Восстановление плотины и насыпи на реке Исток обойдется Горноуральскому ГО в 64,4 млн
Сегодня, 09:02Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
На восстановление разрушенных паводком плотины и насыпи на Иван-Озере администрация Горноуральского ГО готова выделить 64,4 миллиона рублей. На данный момент ведутся поиски подрядчика, который проведет работы.

В частности, планируется сделать качественную насыпь, то есть уплотнить места, где плотина примыкает к водосбросному сооружению, а также построить новые водосбросное сооружение, донный водовыпуск и ледозащитное сооружение.

Перед началом работ будет проведена подготовка, а затем демонтаж и рекультивация участка. На следующем шаге в воду будут выпущены 700 мальков сазана. Уже после этого начнется восстановление самой плотины и других ее частей.

Согласно заключению госэкспертизы, поверхностная вода не соответствует нормативам по нефтепродуктам, меди, свинцу, никелю, цинку, кобальту и марганцу. Кроме того, вода в скважинах тоже не соответствует норме по содержанию нефтепродуктов, окисляемости и марганцу.

Также специалисты провели и исследование почвы, которое показало, что она имеет уровень загрязнения «умеренно опасный» и «опасный».

У проезда к плотине планируется сделать асфальтобетонное покрытие, озеленить зоны, не попадающие под застройку, газонами и многолетними травами.

Работы планируется завершить до ноября 2023 года. В 2022 году подрядчику будет выделено 23,8 миллиона рублей, а в 2023 — 40,5 миллиона рублей.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 25 мая.

Напомним, починить плотину и насыпь на Иван-озере администрацию Горноуральского ГО обязала природоохранная прокуратура через суд. Причиной разрушения гидротехнического сооружения стал паводок в начале июня 2021 года. Также во время стихии повалило деревья, появились обрывы в районе Исинского тракта, а водохранилище обмелело.

Несмотря на то, что ГТС внесены в реестр муниципальной собственности ГГО, спустя почти год никаких мер предпринято не было. Поэтому природоохранный прокурор обратился в суд.

Сюжеты:
Нижний ТагилГГО и пригородЭксклюзив
горноуральскийплотинарека ИстокНижний Тагил#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы