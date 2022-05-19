Восстановление плотины и насыпи на реке Исток обойдется Горноуральскому ГО в 64,4 млн

В частности, планируется сделать качественную насыпь, то есть уплотнить места, где плотина примыкает к водосбросному сооружению, а также построить новые водосбросное сооружение, донный водовыпуск и ледозащитное сооружение.
Перед началом работ будет проведена подготовка, а затем демонтаж и рекультивация участка. На следующем шаге в воду будут выпущены 700 мальков сазана. Уже после этого начнется восстановление самой плотины и других ее частей.
Согласно заключению госэкспертизы, поверхностная вода не соответствует нормативам по нефтепродуктам, меди, свинцу, никелю, цинку, кобальту и марганцу. Кроме того, вода в скважинах тоже не соответствует норме по содержанию нефтепродуктов, окисляемости и марганцу.
Также специалисты провели и исследование почвы, которое показало, что она имеет уровень загрязнения «умеренно опасный» и «опасный».
У проезда к плотине планируется сделать асфальтобетонное покрытие, озеленить зоны, не попадающие под застройку, газонами и многолетними травами.
Работы планируется завершить до ноября 2023 года. В 2022 году подрядчику будет выделено 23,8 миллиона рублей, а в 2023 — 40,5 миллиона рублей.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 25 мая.
Напомним, починить плотину и насыпь на Иван-озере администрацию Горноуральского ГО обязала природоохранная прокуратура через суд. Причиной разрушения гидротехнического сооружения стал паводок в начале июня 2021 года. Также во время стихии повалило деревья, появились обрывы в районе Исинского тракта, а водохранилище обмелело.
Несмотря на то, что ГТС внесены в реестр муниципальной собственности ГГО, спустя почти год никаких мер предпринято не было. Поэтому природоохранный прокурор обратился в суд.