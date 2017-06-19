Дожди будут идти в Нижнем Тагиле до 22 июня
19 июня 2017, 14:45Здоровье и экология
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Синоптики Уральского Гидрометцентра обещают жителям Нижнего Тагила дожди и прохладную погоду еще в течение трех дней.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, по прогнозам синоптиков, днем температура будет довольно неустойчивой – от +14 до +25 градусов. В ночное время ожидается похолодание до +8 градусов.
Напомним, что также в Свердловской области продлено штормовое предупреждение. Улучшение погоды ожидается не ранее четверга.
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