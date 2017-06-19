Меры по минимализации ущерба от непрекращающегося дождя принимаются в Нижнем Тагиле

В администрации Нижнего Тагила прошло рабочее совещание с участием глав районных администраций города. На нем обсуждались меры, которые необходимо предпринять в связи с проливным дождем, который уже сутки идет в городе.

В условиях непогоды, которую синоптики прогнозируют до конца недели, ситуация осложняется еще и тем, что поврежденная после урагана кровля создает протечку крыш: все их отремонтировать до конца не удалось.В единую дежурно-диспетчерскую службу уже поступило 24 заявки на дождевые протечки

В настоящее время в Тагилстроевском районе наибольшие опасения вызывают места подтопления городских дорог на улицах Индустриальная и Металлургов, на Вагонке – на улице Ильича и в районе магазина «Мегамарт», в Ленинском районе – на улицах Серова, Островского, Красноармейская, Ермака, Лебяжинская, Горошникова.

Улицы города затоплены водой, что затрудняет движение автотранспорта. На наиболее сложных участках дороги поставили дежурные автомобили повышенной проходимости. В случае надобности они будут транспортировать заглохшие в лужах легковые авто до места оказания технической помощи. Данная мера принята для того, чтобы предотвратить образование заторов и пробок на дорогах.