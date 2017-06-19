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Не хватает медиков: инвалиды обсудили проблемы здравоохранения в Нижнем Тагиле за круглым столом с представителями поликлиники (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не хватает медиков: инвалиды обсудили проблемы здравоохранения в Нижнем Тагиле за круглым столом с представителями поликлиники (ФОТО)

19 июня 2017, 16:05Здоровье и экологияПавел Щербина
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