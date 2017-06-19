Тагильские спасатели подготовили места для летнего отдыха горожан (ФОТО)

Прежде всего, спасатели выставили 16 предупреждающих аншлагов «Купание запрещено» там, где пляжи не оборудованы, а купание не рекомендовано.

Кроме того, водолазы провели обследование очистку прибрежной зоны и дна Тагильского пруда близ гостиницы, а также установили там 4 буйка.

Была почищена прибрежная полоса и дно Выйского пруда. В ходе «исследования» водолазы извлекли арматуру, куски железа, стекло, а также стволы деревьев.

Специалисты уверены, что меры помогут предотвратить несчастные случаи и обеспечить безопасность людей.

Фото: ЦЗННТ