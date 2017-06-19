Тагильские спасатели подготовили места для летнего отдыха горожан (ФОТО)
19 июня 2017, 07:15Здоровье и экология
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Спасатели Нижнего Тагила в рамках подготовки к купальному сезону провели множество профилактических мероприятий. Более подробно о предпринятых мерах безопасности рассказали в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прежде всего, спасатели выставили 16 предупреждающих аншлагов «Купание запрещено» там, где пляжи не оборудованы, а купание не рекомендовано.
Кроме того, водолазы провели обследование очистку прибрежной зоны и дна Тагильского пруда близ гостиницы, а также установили там 4 буйка.
Была почищена прибрежная полоса и дно Выйского пруда. В ходе «исследования» водолазы извлекли арматуру, куски железа, стекло, а также стволы деревьев.
Специалисты уверены, что меры помогут предотвратить несчастные случаи и обеспечить безопасность людей.
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Фото: ЦЗННТ
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