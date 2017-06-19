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У найденного под Рефтинским водохранилищем 4-летнего Димы нашли признаки ветрянки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У найденного под Рефтинским водохранилищем 4-летнего Димы нашли признаки ветрянки

19 июня 2017, 15:50Здоровье и экология
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