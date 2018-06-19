МУП «Услуга» из Верхотурья утилизировало опасные отходы без лицензии
19 июня, 06:35Здоровье и экология
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В ходе прокурорской проверки было установлено, что верхотурское МУП «Услуга» при осуществлении своей деятельности нарушало требования законодательства об охране окружающей среды.
Результаты проверки показали, что у муниципального унитарного предприятия из Верхотурья отсутствует лицензия на осуществление сбора, транспортировки и размещения твёрдых бытовых отходов из жилых помещений.
Несмотря на это, компания осуществляла данную предпринимательскую деятельность, нанося при этом вред окружающей среде. Суд рассмотрел материалы дела об административном правонарушении и оштрафовал предприятие на 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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