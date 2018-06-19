Промежуточные итоги работы «бережливой поликлиники» подведены в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Сейчас пациенты записываются на приём к врачам через call-центр. Также время следующего приёма теперь можно узнать не только в кабинетах врачей, но и на постах медсестёр.

На первом этаже поликлиники в распоряжении больных находятся два информата, выдающих талоны. На помощь приходит медрегистратор в случае затруднений.

Для ускорения процесса перехода в полноценную «бережливую поликлинику» организованы сестринские посты, где готовится первичная информация о пациентах.

Мы можем принимать пациентов, которые заранее записываются на приём. Мы знаем о них информацию без использования регистратуры отметила главврач Жанна Климова.

Вместе с тем в честь праздника лучшие работники больницы получили от минздрава и мэрии Нижнего Тагила благодарственные письма.