Промежуточные итоги работы «бережливой поликлиники» подведены в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
В Нижнем Тагиле в преддверии дня медицинского работника оценили промежуточные итоги работы системы «бережливая поликлиника», которая применяется в Городской поликлинике №4 на Новострое.
Сейчас пациенты записываются на приём к врачам через call-центр. Также время следующего приёма теперь можно узнать не только в кабинетах врачей, но и на постах медсестёр.
На первом этаже поликлиники в распоряжении больных находятся два информата, выдающих талоны. На помощь приходит медрегистратор в случае затруднений.
Для ускорения процесса перехода в полноценную «бережливую поликлинику» организованы сестринские посты, где готовится первичная информация о пациентах.
Мы можем принимать пациентов, которые заранее записываются на приём. Мы знаем о них информацию без использования регистратуры отметила главврач Жанна Климова.
Вместе с тем в честь праздника лучшие работники больницы получили от минздрава и мэрии Нижнего Тагила благодарственные письма.
Видео: «Тагил-ТВ»
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