Жаркая погода наступит в Нижнем Тагиле с 23 июня

Согласно прогнозам синоптиков, в Нижнем Тагиле ожидается потепление до +29 градусов.

В выходные в Нижнем Тагиле наступит настоящее лето. В субботу, 23 июня, температура воздуха достигнет отметки +25 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер до 9 м/с. В воскресенье, 24 июня, потеплеет до +28 градусов. Днем малооблачно, ветер до 10 м/с.

В понедельник, 25 июня, температура воздуха прогреется до +28 градусов, ожидается переменная облачность, гроза, ветер – 8 м/с. Во вторник и среду столбик термометра достигнет отметки +29 градусов, пройдут грозы, ветер – 5 - 8 м/с.

В четверг, согласно прогнозу погоды, будет +28 градусов, небольшой дождь и ветер до 10 м/с. В пятницу, 29 июня, ожидается +20 градусов, небольшой дождь и ветер до 14 м/с.