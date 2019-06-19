В Свердловской области каждый четвертый житель страдает ожирением
Сегодня, 16:30Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
22% свердловчан страдают ожирением, избыточный вес имеют каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина, сообщает издание ТАСС.
По словам заведующей отделом мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний Свердловского центра медпрофилактики Жанны Максимовы, особенно заметен рост ожирения среди свердловчанок.
Она также отметила, что ожирение часто вызвано генетическими особенностями, недостатком сна, нерациональным питанием, низкой физической активностью и стрессом или депрессией.
Все эти факторы заставляют человека заедать плохое настроение и использовать пищу не тогда, когда он испытывает чувство голода, а когда нуждается в комфорте, сказала Максимова.
Избыточный вес может спровоцировать инсульт и инфаркт, атеросклероз, сахарный диабет и онкозаболевания, подчеркнула представитель Свердловского центра медпрофилактики.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей