В Свердловской области каждый четвертый житель страдает ожирением

Она также отметила, что ожирение часто вызвано генетическими особенностями, недостатком сна, нерациональным питанием, низкой физической активностью и стрессом или депрессией.

Все эти факторы заставляют человека заедать плохое настроение и использовать пищу не тогда, когда он испытывает чувство голода, а когда нуждается в комфорте, сказала Максимова.