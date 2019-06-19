В Свердловской области от укусов клещей пострадали 22,8 тысячи человек

Среди пострадавших 4,3 тысячи детей. В целом показатель по обращениям не превышает данные прошлых лет за аналогичный период.

В столице Урала от клещей пострадали 8,2 тысячи человек, среди них 1,1 тысячи детей. Наибольшая активность замечена в Слободо-Туринском, Рефтинском, Пышминском ГО.

С предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» обратился 131 человек, лабораторно диагноз подтвержден у восьми человек, из них трое детей. С диагнозом «боррелиоз» госпитализированы 225 человек, у 80 из них диагноз подтвердился, среди них 17 детей.