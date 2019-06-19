В Свердловской области от укусов клещей пострадали 22,8 тысячи человек
Сегодня, 09:24Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным на 17 июня от укусов клещей на территории Свердловской области пострадали 22,8 тысячи человек, за минувшую неделю за медпомощью обратились более двух тысяч жителей региона, сообщает Роспотребнадзор
Среди пострадавших 4,3 тысячи детей. В целом показатель по обращениям не превышает данные прошлых лет за аналогичный период.
В столице Урала от клещей пострадали 8,2 тысячи человек, среди них 1,1 тысячи детей. Наибольшая активность замечена в Слободо-Туринском, Рефтинском, Пышминском ГО.
С предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» обратился 131 человек, лабораторно диагноз подтвержден у восьми человек, из них трое детей. С диагнозом «боррелиоз» госпитализированы 225 человек, у 80 из них диагноз подтвердился, среди них 17 детей.
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