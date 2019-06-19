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#домахорошо
В Свердловской области от укусов клещей пострадали 22,8 тысячи человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области от укусов клещей пострадали 22,8 тысячи человек

Сегодня, 09:24Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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