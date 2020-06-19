Креков рассказал о числе свердловчан с иммунитетом к коронавирусу

По словам Крекова, на бесплатное тестирование на выявление антител к инфекции записались около 18 тысяч человек. Кроме того, замгубернатора пояснил, что процент жителей региона, имеющих иммунитет к коронавирусу, будет расти с числом проводимых тестов. Наиболее четкий процент будет известен через две недели. Также Креков отметил, что тех, кого направляют домой долечиваться больше, чем прибывающих больных.