Креков рассказал о числе свердловчан с иммунитетом к коронавирусу
Сегодня, 17:24Здоровье и экологияФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
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Замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что иммунитет к коронавирусу есть у 6-7% свердловчан. Об этом он рассказал в ходе брифинга по итогам оперативного штаба.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Крекова, на бесплатное тестирование на выявление антител к инфекции записались около 18 тысяч человек. Кроме того, замгубернатора пояснил, что процент жителей региона, имеющих иммунитет к коронавирусу, будет расти с числом проводимых тестов. Наиболее четкий процент будет известен через две недели. Также Креков отметил, что тех, кого направляют домой долечиваться больше, чем прибывающих больных.
Напомним, что на сайте Роспотребнадзора можно заполнить анкету на проведение бесплатного теста на антитела к COVID-19. Исследования начнутся с 23 июня. Ранее Андрей Цветков заявлял, что 46-48% протестированных на коронавирус свердловчан перенесли болезнь бессимптомно или в лёгкой форме.
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