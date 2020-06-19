В Екатеринбурге появятся дополнительные аппараты КТ для выявления коронавируса

Из-за пандемии коронавиируса на медицинские центры Екатеринбурга, проводящие КТ, возросла нагрузка, так как этот способ является наиболее надежным при выявлении пневмонии или COVID-19. Людям приходится по несколько часов простаивать в очереди, чтобы пройти процедуру.

По словам Высокинского, КТ в пульмоцентре и 14-й больнице можно было бы выделить отдельно, так как в местах оказания плановой помощи, проверка на вирус несет риски. Кроме того, проверка людей в «красных зонах» — еще больший риск, а перестать оказывать плановую помощь невозможно.

Поэтому на сегодня два КТ работают и работают они с перегрузкой круглые сутки. Для того чтобы установить новые КТ, нужно полгода, это огромные ремонтные работы. Мы сейчас это делаем. В 40-й у нас появятся новые КТ, думаю, в ближайшее время. Все закупки прошли, объяснил Высокинский.