В Екатеринбурге появятся дополнительные аппараты КТ для выявления коронавируса
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в ближайшее время в больнице № 40 в городе появятся новые аппараты для компьютерной томографии, сообщает E1.
Из-за пандемии коронавиируса на медицинские центры Екатеринбурга, проводящие КТ, возросла нагрузка, так как этот способ является наиболее надежным при выявлении пневмонии или COVID-19. Людям приходится по несколько часов простаивать в очереди, чтобы пройти процедуру.
По словам Высокинского, КТ в пульмоцентре и 14-й больнице можно было бы выделить отдельно, так как в местах оказания плановой помощи, проверка на вирус несет риски. Кроме того, проверка людей в «красных зонах» — еще больший риск, а перестать оказывать плановую помощь невозможно.
Поэтому на сегодня два КТ работают и работают они с перегрузкой круглые сутки. Для того чтобы установить новые КТ, нужно полгода, это огромные ремонтные работы. Мы сейчас это делаем. В 40-й у нас появятся новые КТ, думаю, в ближайшее время. Все закупки прошли, объяснил Высокинский.
Мэр подчеркнул, что в данной ситуации очереди являются нормальным явлением, потому что когда системе приходится работать при большой нагрузке, кому-то приходится ждать.