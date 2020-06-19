В Нижнем Тагиле установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
Сегодня, 13:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По сообщению оперативного штаба, в Нижнем Тагиле за последние сутки выявлено еще 29 заболевших, что на сегодняшний день является рекордной цифрой.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией тагильчан составило 415 человек.
В целом по Свердловской области выявили 10 501 новых случаев заболевания, из них 254 за сутки. По выздоровлению в области всего выписано 5060 пациентов.
На данный момент в области продолжает действовать режим самоизоляции, который продлен до 22 июня, а также масочный режим. Власти настоятельно рекомендуют уральцам не пренебрегать своим здоровьем, пользоваться антисептическими средствами и соблюдать социальную дистанцию, посещая общественные места.
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