В России за сутки выявлено почти восемь тысяч заболевших коронавирусом
Сегодня, 13:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За последние сутки в России выявлено еще 7 972 случая заражения COVID-19 в 83 регионах страны, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заболевших COVID-19 за весь период в Россиийской Федерации достигло 569 063 человека из всех 85 регионов страны.
Всего по выздоровлению выписано 324 406 пациентов. За прошедшие сутки по выздоровлению выписано 10 443 гражданина.
Летальных случаев за все время — 7841 заболевший. За последние сутки подтвержден 181 летальный случай с коронавирусом.
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на сегодняшний день проведено свыше 16,3 миллионов тестирований на коронавирусную инфекцию. Из них 330,2 тысячи за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 310 456 заболевших.
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