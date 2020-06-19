В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались еще четыре человека
Сегодня, 13:35Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано еще четыре летальных случая от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число смертей по региону от нового вируса составило 64 случая.
За прошедшие сутки в области зарегистрировали еще 254 новых случая заражения, что в общей сложности составило 10,5 тысяч заболевших. Из них выздоровели 5060 пациентов.
Напоминаем, на территории Свердловской области все еще действует режим самоизоляции. 15 июня Губернатор региона Евгений Куйвашев огласил решение о продлении режима до 22 июня.
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