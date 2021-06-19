Рекордно низкий уровень воды за 90 лет зафиксирован в реке Тагил

Водность реки Тагил в мае 2021 года оказалась ниже нормы за весь период наблюдений. Специалисты считают, что показатели связаны с погодными условиями в регионе, а проблема актуальна для многих водоемов в Свердловской области. Также наблюдатели Уралгидромета заявила, что показатель является рекордно низким за 90 лет.

В мае 2021 года водность реки Тагил оказалась на пять сантиметров ниже низшего уровня, сообщают эксперты Уралгидромета редакции TagilCity.ru. Норма уровня воды в реках определяется отдельно для каждого водоема. Этот показатель самый низкий за всю историю наблюдений - почти сто лет. Наблюдения ведутся уже на протяжении порядка 90 лет, два раза в день. В утреннее и вечернее время суток. Низкий уровень водности в реке Тагил может привести к проблемам с водоснабжением в Нижнем Тагиле. Об этом TagilCity.ru рассказал эколог Андрей Волегов. В сложные периоды, связанные с уровнем воды в водоемах Нижнего Тагила, нужно потреблять ее экономнее. Как в квартирах, так и на предприятиях города. Тогда мы сможем изменить или хоть-как повлиять на ситуацию,заявил Андрей Волегов. Фото: tagilcity.ru Однако начальник отдела гидрологических прогнозов Уралгидромета Неля Мирошникова с экологом не согласна. По ее словам, угрозы маловодья зависят от территориальности, в основном это вредит водопотреблению. Многие используют воду из водохранилища, они были заполнены еще весной, в этом году проблем с водоснабжением не будет. Могут оголиться и головки запорных сооружений, что очень опасно для жителей Нижнего Тагила. Данная проблема актуальна в этом году не только для реки Тагил, но и для многих других рек Свердловской области. Мы сталкиваемся с аномальными погодными условиями, что оказывает влияние на воды региона,считает Неля Мирошникова. Причиной рекордного обмеления реки Тагил эксперты называют недостаточность осадков и наступление жары в Нижнем Тагиле. А помощник природоохранного прокурора Сергей Тюрин заявил редакции Tagilcity.ru, что жалоб от рыбаков и жителей региона на низкий уровень водности в водоемах в ведомство не поступало. Также погодные условия повлияли на реки Свердловской области. Обмеление рек произошло в Красноуфимске - река Уфа, в селе Зайково - река Ирбит и в селе Черемшанка - река Нейва. В некоторых из рек региона были зафиксированы показатели на 15 сантиметров ниже низшего в мае за весь период наблюдений. Рекордное обмеление рек зафиксировано экспертами в Свердловской области 3 Фото Рекордное обмеление рек зафиксировали эксперты в Свердловской области. Уровень воды снизился и в реке Тагил.

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