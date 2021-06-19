Рекордное обмеление рек зафиксировано экспертами в Свердловской области

Что случилось с реками

Самыми низкими показателями по уровню воды в регионе отличились река Уфа в Красноуфимске — водность в мае была зафиксирована в три раза меньше нормы. Река Ирбит в селе Зайково. Там уровень воды оказался на 15 сантиметров ниже низшего в мае за весь период наблюдений. Река Нейва в селе Черемшанка — водность в мае в три раза меньше должного уровня. И река Тагил в Нижнем Тагиле — уровень воды на пять сантиметров ниже низшего.