Рекордное обмеление рек зафиксировано экспертами в Свердловской области

Уровень воды в реке Тагил составил на пять сантиметров ниже низшего, когда-либо наблюдаемого в мае. Также приближена к норме и ниже нормы на 20% водность была зафиксирована Лозьвы, Тавды, Сосьвы, Тобола, рек бассейна Камы до впадения Чусовой. Многие другие реки оказались обезвожены. А водность в этом году стала рекордно низкой: уровень воды меньше нормы в два-три раза, а где-то даже ниже низших значений за весь период наблюдений, заявляет глава отдела гидрологических прогнозов Уралгидромета Неля Мирошникова.
Норма уровня воды в водоеме определяется исходя из наблюдений, которые проводятся уже на протяжении порядка 90 лет. Наблюдатели Уралгидромета замеряют уровень водности ежедневно два раза в день — утром и вечером.
Периоды наблюдения тянутся с 30 годов прошлого века. За такой длинный промежуток времени показателей, равных нынешним, не было никогда,заявляет Мирошникова.
Самыми низкими показателями по уровню воды в регионе отличились река Уфа в Красноуфимске — водность в мае была зафиксирована в три раза меньше нормы. Река Ирбит в селе Зайково. Там уровень воды оказался на 15 сантиметров ниже низшего в мае за весь период наблюдений. Река Нейва в селе Черемшанка — водность в мае в три раза меньше должного уровня. И река Тагил в Нижнем Тагиле — уровень воды на пять сантиметров ниже низшего.
Такой показатель специалисты связывают с низким количеством осадков за апрель и первую половину мая 2021 года. Результат дефицита осадков сказывается на реках уже в течение двух месяцев. Недобор был во многих районах в апреле, а в мае на высоком температурном фоне аномалии били рекорды. Метеорологические условия сложились так, что высокие показатели уровня воды опустились сразу до минимальных и даже ниже низших.
В апреле осадков до формирования пика половодья было в два раза меньше, чем характерно для указанного периода. Пик половодья также был ниже из-за низкого уровня осадков. Данная проблема связана напрямую с погодными условиями. С каждым годом влияние метеорологических условий на реки увеличивается. Мы сталкиваемся с аномалиями постоянно и, конечно, это сказывается на режиме рек,рассказала TagilCity.ru Неля Мирошникова.
Согласно дневнику погоды на сайте Gismeteo.ru, в апреле 2020 года дождливая погода была четыре дня. Снег в апреле выпадал в течение двух дней. В 2021 году в том же месяце осадков было меньше. Снежная погода была два раза, а дожди пролили всего три раза. В мае прошлого года четыре раза шли дожди.
А вот по данным прогноза погоды Гидрометцентра России, дожди в Нижнем Тагиле на ближайшее время ожидаются в субботу 19 июня и во вторник 22 июня. Количество осадков, которое выпадает в Нижнем Тагиле в течение марта, составляет 35,6 миллиметра, в мае — 70,8 миллиметра.
Снижение уровня воды в реках региона значительно повлияло на рыболовство. Один из тагильских рыбаков рассказал TagilCity.ru, что обмеление воды приводит к снижению уровня кислорода и рыба находится не в самых комфортных условиях, а вода в обмелевшем водохранилище прогревается раньше, зацветает, и водоросли отнимают у рыб кислород. Может ухудшиться и качество воды. Из-за обмеления в ней растёт концентрация вредных веществ.
Рыбачить невозможно, из-за жары трава все дно заполонила, если вода прогреется ещё сильней, начнёт умирать хариус — краснокнижный представитель,заявил Григорий.
Хариус — небольшая рыба длиной до 50 сантиметров и массой до одного килограмма. Рыба относится к семейству лососёвых и третьему статусу редкости. В Красной Книге РФ относится ко второй категории редкости — сокращающиеся в численности или распространении.
Также обмеление рек замедляет рост водорослей, способствует распаду корневой системы и ухудшает их снабжение питательными веществами. Влияние на почву в результате обмеления рек проявляется в почвообразовательном процессе, изменении солевого баланса, воздушного и теплового преобразования, изменении химических, а также микробиологических свойств, скорости протекания процессов переработки органических компонентов.
Снижение уровня воды в реках вредит сразу нескольким видам животных. По правилам пищевой цепочки, когда один вид животных снижает популяцию, от этого страдают хищники, которые охотились на него. В данном случае от снижения количества рыбы в водоемах могут пострадать птицы и небольшие животные.
В жару интенсивное испарение воды, у нас остается засушливая погода. Когда уровень воды падает, подпитываться пруду нечем, это может привести к проблемам с водоснабжением,предполагает эколог Андрей Волегов.
Засушливая погода и низкий уровень воды в водоемах скажутся и на сельском хозяйстве. С одной стороны, вырастет водопотребление для полива в садах и на полях, а при и так низком уровне воды это станет еще большей проблемой. В результате плановые объемы урожая в регионе могут оказаться под угрозой. Это может повлечь очередное повышение цен.
Избежать критических последствий обмеления уральских рек поможет просвещение населения. Эколог Андрей Волегов заявил, что бороться с низким уровнем воды в реках нелегко. Специалист считает целесообразным через СМИ уведомлять о бережном отношении к природным ресурсам жителей городов, чьи водоемы подверглись обмелению.
Хотелось бы, чтобы жители отнеслись к подобной ситуации с понимаем и во благо обеспечения города водой пользовались ею экономнее. Также сократить уровень потребления воды возможно на предприятиях,считает эколог Андрей Волегов.