Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области
Сегодня, 18:52Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду прогнозируется 20 июня в Свердловской области. Также в лесах продолжает оставаться чрезвычайная пожарная опасность.

В связи с этим уральцам рекомендуется сохранять бдительность и осторожность, сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области. Спасатели советуют не подходить близко к стенам домов, поскольку с крыш может упасть шифер, а с балконов — различные предметы.

Владельцам автомобилей не стоит парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Также во время непростых погодных условий возможно осложнение пожароопасной обстановки.

Напомним, по прогнозам синоптиков, с 19 июня аномальное похолодание придет в Свердловскую область, а также несколько других регионов России.

Материалы по теме:
Свердловская областьпогодапожарная безопасностьсильный ветер
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы