Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

Усиление ветра с порывами до 18-23 метров в секунду прогнозируется 20 июня в Свердловской области. Также в лесах продолжает оставаться чрезвычайная пожарная опасность.

В связи с этим уральцам рекомендуется сохранять бдительность и осторожность, сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области. Спасатели советуют не подходить близко к стенам домов, поскольку с крыш может упасть шифер, а с балконов — различные предметы. Владельцам автомобилей не стоит парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Также во время непростых погодных условий возможно осложнение пожароопасной обстановки. Напомним, по прогнозам синоптиков, с 19 июня аномальное похолодание придет в Свердловскую область, а также несколько других регионов России. Аномальное похолодание придет в Свердловскую область

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