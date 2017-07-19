Новокузнецкий ЕВРАЗ ЗСМК получил от природоохранной прокуратуры требование об устранении нарушений при сбросе сточных вод

В мае 2017 года Новокузнецкая природоохранная прокуратура провела внеплановую проверку на ЕВРАЗ ЗСМК. основным бенефициаром которого является Роман Абрамович. Выяснилось, что на предприятии не соблюдаются нормативы, предусмотренные для сбросов.

Выявленные нарушения требований законодательства в сфере охраны вод стали основанием для возбуждения административных дел. Установлено, что сбросы производились без разрешительных документов и загрязняли местные речки: тем самым, нарушалась экология водных объектов.

Также природоохранная прокуратура потребовала достичь нормативов качества сточных вод путем строительства и реконструкции очистных сооружений. Установлен срок для устранения нарушений – до 31 декабря 2018 года, об этом сообщает газета «Кузнецкий рабочий».