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Новокузнецкий ЕВРАЗ ЗСМК получил от природоохранной прокуратуры требование об устранении нарушений при сбросе сточных вод
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новокузнецкий ЕВРАЗ ЗСМК получил от природоохранной прокуратуры требование об устранении нарушений при сбросе сточных вод

19 июля 2017, 13:05Здоровье и экология
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