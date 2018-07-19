Фонтан из воды и камней накрыл машины на улице Блюхера в Екатеринбурге
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18 июля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Блюхера и Раевского фонтан из грязи накрыл несколько машин.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Блюхера и Раевского прорвало трубопровод диаметром 1000 мм во время гидравлических испытаний передвижной установкой. Недалеко от перекрестка идет строительство нового жилого комплекса.
Вследствие прорыва фонтан из грязи и камней накрыл улицу, пострадало несколько проезжающих мимо машин, у некоторых из них разбиты стекла. Очевидцы утверждают, что напор воды, вырвавшейся из-под земли, по мощности можно сравнить со взрывом.
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Энергетики пояснили, что подобный прорыв является рабочим моментом. Все работы застрахованы, следовательно, владельцы пострадавших машин могут рассчитывать на компенсацию ущерба.
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