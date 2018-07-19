Гепатит А и ротавирус: жители Североуральска будут привиты из-за плохой воды

Вода оказалась непригодной для употребления из-за обвала русла реки Калья, который произошел 16 июля. По сообщению специалистов, показатель цветности и мутности воды превышены и не соответствуют нормам, обозначенным для питьевой воды.

Напомним, жители Североуральска остались без пригодной к питью воды так как на реке Калья обвалился канал. Качество воды резко ухудшилось. Североуральцам было рекомендовано не пить воду, идущую из-под крана, а также не использовать ее для приготовления еды. Кроме того, местные власти организовали подвоз питьевой воды в город. Каждому желающему выдается по 2 литра воды в сутки, при этом нужно предъявить паспорт.