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«ППЗ «Свердловский» загрязняет яичной скорлупой почву возле села Кашино
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«ППЗ «Свердловский» загрязняет яичной скорлупой почву возле села Кашино

Сегодня, 18:20Здоровье и экология
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