«ППЗ «Свердловский» загрязняет яичной скорлупой почву возле села Кашино

Эколог Андрей Волегов рассказал на своей странице в соцсети о том, что сельскохозяйственное предприятие АО «ППЗ «Свердловский» продолжает загрязнять почву скорлупой куриных яиц, несмотря на то, что по этому поводу было обращение в прокуратуру.