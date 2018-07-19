«ППЗ «Свердловский» загрязняет яичной скорлупой почву возле села Кашино
Сегодня, 18:20Здоровье и экология
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Сельскохозяйственное предприятие АО «ППЗ «Свердловский», которое находится возле села Кашино, загрязняет почву скорлупой куриных яиц.
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Эколог Андрей Волегов рассказал на своей странице в соцсети о том, что сельскохозяйственное предприятие АО «ППЗ «Свердловский» продолжает загрязнять почву скорлупой куриных яиц, несмотря на то, что по этому поводу было обращение в прокуратуру.
Видео
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Видео: Андрей Волегов
Скорлупа куриных яиц при инкубации цыплят бройлеров вывозится и перемешивается с пометом. Далее эта смесь закапывается уже с другой стороны ближе к частным домам коттеджного поселка. Ранее там уже бежали реки жидкого помета. Данная смесь загрязняет почву и отравляет подземные воды.
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