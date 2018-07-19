Проверка по жалобе из-за запаха краски начата в инфекционке в Нижнем Тагиле

Как рассказала ранее жительница Нижнего Тагила, на четвертый день пребывания в больнице ее вместе с 11-месячным ребенком перевели в педиатрическое отделение. Накануне там был сделан ремонт. Но женщина была вынуждена написать отказ от лечения и покинуть медучреждение, так как на этаже не была проведена уборка после ремонта и стоял запах краски и растворителей.