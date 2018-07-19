Проверка по жалобе из-за запаха краски начата в инфекционке в Нижнем Тагиле
Заведующая педиатрическим отделением и старшая медсестра инфекционной больницы Нижнего Тагила могут быть наказаны после обращения мамы юной пациентки. 16 июля женщину с ребенком перевели в отделение, которое, по мнению тагильчанки, не было готово к приему больных. В медучреждении проводится проверка.
Как рассказала ранее жительница Нижнего Тагила, на четвертый день пребывания в больнице ее вместе с 11-месячным ребенком перевели в педиатрическое отделение. Накануне там был сделан ремонт. Но женщина была вынуждена написать отказ от лечения и покинуть медучреждение, так как на этаже не была проведена уборка после ремонта и стоял запах краски и растворителей.
В инфекционной больнице редакции TagilCity.ru сообщили, что по обращению родительницы маленькой пациентки проводится внутренняя проверка и взяты объяснения с заведующей педиатрическим отделением и старшей медсестры.
Руководитель видела эту претензию, запрошены объяснительные от старшей сестры и заведующей отделения. У нас есть время для ответа на эту жалобу – 30 дней. В течение этого времени мы дадим письменный ответ,сообщили в приемной главврача инфекционной больницы.