Руководство нижнетагильской поликлиники №3 пояснило ситуацию в травмпункте
Сегодня, 13:45Здоровье и экология
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Руководство поликлиники №3 в Нижнем Тагиле, находящейся на Липовом Тракте, пояснило ситуацию с рентгеном в травмпункте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее сообщалось, что в травму поликлиники №3 обратилась мама с ребенком, который получил перелом в результате падения с велосипеда. Мама потерпевшего сообщила редакции, что в травмпункте отказались отправлять ребенка на рентген.
Руководство поликлиники разобралось в ситуации и пояснило редакции TagilCity.ru, что медицинская помощь мальчику была оказана своевременно и в полном объеме. Был сделан рентген и назначено лечение.
Ребенку не отказали в рентгене. Ему оказали помощь своевременно и в полном объеме,сказала главврач медучреждения Лариса Запольская.
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