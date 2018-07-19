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Руководство нижнетагильской поликлиники №3 пояснило ситуацию в травмпункте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Руководство нижнетагильской поликлиники №3 пояснило ситуацию в травмпункте

Сегодня, 13:45Здоровье и экология
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