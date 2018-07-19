Руководство нижнетагильской поликлиники №3 пояснило ситуацию в травмпункте

Ранее сообщалось, что в травму поликлиники №3 обратилась мама с ребенком, который получил перелом в результате падения с велосипеда. Мама потерпевшего сообщила редакции, что в травмпункте отказались отправлять ребенка на рентген.

Руководство поликлиники разобралось в ситуации и пояснило редакции TagilCity.ru, что медицинская помощь мальчику была оказана своевременно и в полном объеме. Был сделан рентген и назначено лечение.