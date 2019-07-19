В Нижнем Тагиле зафиксирован выброс сероводорода

В частности, автоматические станции контроля зафиксировали превышение в воздухе сероводорода в районе улицы Бирюзовая.

Напомним, глава Росгидрометцентра Максим Яковенко сообщил об улучшении экологической ситуации в Нижнем Тагиле.

18 июля в третьем чтении был принят законопроект о квотировании выбросов в городах России с неблагоприятной экологической ситуацией.