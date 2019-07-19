В Нижнем Тагиле зафиксирован выброс сероводорода
Сегодня, 19:37Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По сообщению Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в Нижнем Тагиле зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Сюжеты: Нижний Тагил
В частности, автоматические станции контроля зафиксировали превышение в воздухе сероводорода в районе улицы Бирюзовая.
Напомним, глава Росгидрометцентра Максим Яковенко сообщил об улучшении экологической ситуации в Нижнем Тагиле.
18 июля в третьем чтении был принят законопроект о квотировании выбросов в городах России с неблагоприятной экологической ситуацией.
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