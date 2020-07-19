На Урале впервые за месяц за сутки не подтверждено летальных случаев коронавируса

Напомним, за последние сутки в регионе было подтверждено 245 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число зараженных достигло 17,7 тысяч человек. При этом из больниц по выздоровлению выписано 170 пациентов, а всего вылечились 11,7 тысяч человек.