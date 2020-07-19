На Урале впервые за месяц за сутки не подтверждено летальных случаев коронавируса
Сегодня, 13:09Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки в Свердловской области не было подтверждено ни одного летального случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Так, общее число скончавшихся пациентов составляет 193 человека.
Напомним, за последние сутки в регионе было подтверждено 245 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число зараженных достигло 17,7 тысяч человек. При этом из больниц по выздоровлению выписано 170 пациентов, а всего вылечились 11,7 тысяч человек.
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