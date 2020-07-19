Под Нижним Тагилом выпал град размером с перепелиное яйцо
Под Нижним Тагилом прошел град. Об этом TagilCity.ru рассказала тагильчанка Марина.
По словам девушки, она ехала на автомобиле из Висима. В районе поселка Уралец начался сильный ливень с грозой.
Возле горы Белой начался град, ветер усилился. Основная масса машин встала вдоль трассы немного переждать, пояснила Марина.
Девушка не стала ждать, когда град закончится, и отправилась дальше. Тагильчанка рассказала, что после Белой град пошел на спад.
Где-то через километр град пошёл на спад, а потом и вовсе остался лишь дождь. Когда подъехали к Чёрной, там даже и дождя не было, говорит она.
Как рассказала Марина, непогода идет полосой между Висимом и Черной, а вот город она обошла стороной.
Напомним, сегодня крупным градом засыпало трассу между Ирбитом и Туринском. Синоптики предупредили о сильных ливнях, шквалистом ветре и граде, которые ожидаются в Свердловской области сегодня и завтра.