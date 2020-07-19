Свердловский оперштаб заявил о дополнительном высвобождении коек для больных COVID-19

За сутки с 18 по 19 июля в Свердловской области подтверждено 245 новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Екатеринбурге. Там диагноз был подтвержден у 133 жителей. Остальные случаи приходятся на 33 населенных пункта региона, в том числе 24 из них зарегистрированы в Нижнем Тагиле.

В общей сложности инфекция с начала пандемии выявлена у 17 789 человек.

Уточняется, что 182 человека находятся в тяжелом состоянии. При этом 148 из них — в реанимации, в том числе 68 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов, у которых состояние расценивается как средней тяжести, составляет 800 человек.

Кроме того, по выздоровлению из больниц за сутки выписано 170 человек. В общей сложности от инфекции вылечились 11 786 человек.