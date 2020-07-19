Трассу между Ирбитом и Туринском засыпало крупным градом

По словам очевидцев, град был очень сильным. Засыпало всю трассу.

Мы ехали, как зимой. Снег под колесами, рассказали свердловчане.

Также о сильном граде рассказали жители Алапаевского района. Местные жители говорят, что град был величиной с яйцо.

Видео Видео: е1.ru