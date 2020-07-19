Трассу между Ирбитом и Туринском засыпало крупным градом
Сегодня, 17:26Здоровье и экологияФото: Скриншот видео Е1.ru
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Сегодня трассу между Ирбитом и Туринском засыпало градом, пишет Е1.
По словам очевидцев, град был очень сильным. Засыпало всю трассу.
Мы ехали, как зимой. Снег под колесами, рассказали свердловчане.
Также о сильном граде рассказали жители Алапаевского района. Местные жители говорят, что град был величиной с яйцо.
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Видео: е1.ru
Ранее свердловчан предупреждали об ухудшении погодных условий 18 и 19 июля. По данным МЧС, завтра, 20 июля ожидаются сильные дожди, град и грозы.
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