В России за последние сутки подтверждено еще более шести тысяч случаев коронавируса
Сегодня, 12:50Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 6109 человек. При этом у 1514 из них заболевание проходит без выраженных симптомов. Об этом сообщает оперативный штаб.
В общей сложности количество заболевших инфекцией в России составляет 771 546 человек.
Кроме того, за сутки подтверждено 95 новых летальных случаев, а общее количество смертей достигло 12 342 человека.
Кроме того, за сутки из больниц по выздоровлению выписано 3481 человек. В общей сложности число вылечившихся составляет 550 344 человека.
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