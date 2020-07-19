В Свердловской области продлили экстренное предупреждение о граде, ливнях и ветре
Сегодня, 17:39Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области продлили экстренное предупреждение, связанное с ухудшением погодных условий, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
По прогнозу синоптиков, 20 июля ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду.
Ранее свердловчан предупреждали о непогоде 18 и 19 июля. Сегодня жители региона рассказали, что на трассе между Ирбитом и Туринском их настиг ливень с крупным градом. В регионе в течение двух недель сохраняется аномально жаркая погода. Ранее в связи с этим на выходные в Нижнем Тагиле была объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей