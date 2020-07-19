За минувшие сутки коронавирус был подтвержден еще у 24 тагильчан
Сегодня, 13:16Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За сутки с 18 по 19 июля коронавирус был выявлен еще у 24 жителей Нижнего Тагила, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Таким образом, количество заболевших достигло 926 человек.
Напомним, что всего в Свердловской области за сутки подтвердили 245 новых случаев заболевания, а в общей сложности заразились 17,7 тысяч человек. Кроме того, выздоровели — 11,7 тысяч человек. В связи с тем, что число новых выявленных случаев уменьшается, а число выписанных из больниц увеличивается, было дополнительно высвобождено 3% коечного фонда для больных коронавирусом.
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