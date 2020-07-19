За минувшие сутки коронавирус был подтвержден еще у 24 тагильчан

Напомним, что всего в Свердловской области за сутки подтвердили 245 новых случаев заболевания, а в общей сложности заразились 17,7 тысяч человек. Кроме того, выздоровели — 11,7 тысяч человек. В связи с тем, что число новых выявленных случаев уменьшается, а число выписанных из больниц увеличивается, было дополнительно высвобождено 3% коечного фонда для больных коронавирусом.