40-градусная жара ожидается в регионах России

40-градусная жара ожидается в регионах России
40-градусная жара ожидается в регионах России
Сегодня, 10:06Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru

Аномальная жара ожидается в регионах России

На Россию надвигается аномальная 40-градусная жара. В некоторых регионах страны температура воздуха поднимется на этой неделе до +44 градусов.

По данным метеорологических служб, на этой неделе в некоторых регионах России ожидается аномальная жара. На юге страны столбики термометраов к середине недели могут подняться до +44 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномальная погода ожидается в Волгоградской и Астраханской областях, в Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Кавказе, а также в Красноярском крае, Ростовской области и Ставрополье.

В Краснодарском крае и в Крыму будет не так жарко — до +30 градусов в дневные часы.

В Свердловской области температура воздуха днем установится на отметке +28…+32 градуса. С середины недели возможны грозы и ливни.

Напомним, на нашествие божьих коровок на юге России пожаловались туристы. Насекомыми, которые кусаются, облеплено все на улице, они также проникают в помещения через окна и двери.

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