До 8,6 тысячи увеличено число коек для «ковидных» пациентов в Свердловской области

До 8,6 тысячи увеличено число коек для «ковидных» пациентов в Свердловской области
До 8,6 тысячи увеличено число коек для «ковидных» пациентов в Свердловской области
Сегодня, 11:20Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru

8,6 тысячи коек развернуто для «ковидных» на Среднем Урале

За последние две недели и-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Свердловской области было организовано порядка 1000 дополнительных коек для пациентов. Сейчас в регионе развернуто 8,6 тысячи мест для инфицированных.

Еще свыше 100 дополнительных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией организовано в Свердловской области Минздравом. В общей сложности больницы региона готовы принять 8,6 тысячи зараженных COVID-19. Из них почти 850 — это реанимационные койки.

80 дополнительных коек появилось в медицинском центре «Бонум» в Екатеринбурге.

С 50 до 195 увеличено количество мест для коронавирусных пациентов в Серовской городской больнице. Там под «ковидных» отдали местный роддом, отправив рожениц в больницу Краснотурьинска.

Напомним, в середине июля жители Екатеринбурга пожаловались на то, что не получают бесплатные лекарства для лечения коронавируса. Однако в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией подчеркнули, что препараты есть в наличии во всех медицинских организациях.

Сюжеты:
Коронавирус
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