До 8,6 тысячи увеличено число коек для «ковидных» пациентов в Свердловской области

Еще свыше 100 дополнительных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией организовано в Свердловской области Минздравом. В общей сложности больницы региона готовы принять 8,6 тысячи зараженных COVID-19. Из них почти 850 — это реанимационные койки.
80 дополнительных коек появилось в медицинском центре «Бонум» в Екатеринбурге.
С 50 до 195 увеличено количество мест для коронавирусных пациентов в Серовской городской больнице. Там под «ковидных» отдали местный роддом, отправив рожениц в больницу Краснотурьинска.
Напомним, в середине июля жители Екатеринбурга пожаловались на то, что не получают бесплатные лекарства для лечения коронавируса. Однако в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией подчеркнули, что препараты есть в наличии во всех медицинских организациях.