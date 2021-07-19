Избавиться от тополей в Екатеринбурге поручил Евгений Куйвашев

Об этом Куйвашев заявил на своей личной странице в Instagram после того, как проехал по городским паркам. По словам губернатора, почти во всех парках Екатеринбурга присутствует одна проблема — тополиный пух.
Уверен, что за 10–15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья,отметил Евгений Куйвашев.
Он подчеркнул, что, несмотря на то, что в регионе присутствует нехватка зелени, тополя все равно придется убрать. Губернатор призвал горожан отнестись с пониманием к принятому решению.
Напомним, ранее в думе Екатеринбурга фракция «Единой России» предложила убрать тополя и заменить их другими деревьями, чтобы избежать пожаров. Причиной инициативы стал пух, который поджигают жители города. За одни сутки в Екатеринбурге произошло 250 пожаров.