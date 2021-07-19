Избавиться от тополей в Екатеринбурге поручил Евгений Куйвашев

Избавиться от тополей в Екатеринбурге поручил Евгений Куйвашев
Избавиться от тополей в Екатеринбурге поручил Евгений Куйвашев
Сегодня, 19:28Здоровье и экологияФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Заменить тополя на иные деревья в Екатеринбурге поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Заняться вопросом должен мэр столицы Урала Алексей Орлов.

Об этом Куйвашев заявил на своей личной странице в Instagram после того, как проехал по городским паркам. По словам губернатора, почти во всех парках Екатеринбурга присутствует одна проблема — тополиный пух.

Уверен, что за 10–15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья,отметил Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что в регионе присутствует нехватка зелени, тополя все равно придется убрать. Губернатор призвал горожан отнестись с пониманием к принятому решению.

Напомним, ранее в думе Екатеринбурга фракция «Единой России» предложила убрать тополя и заменить их другими деревьями, чтобы избежать пожаров. Причиной инициативы стал пух, который поджигают жители города. За одни сутки в Екатеринбурге произошло 250 пожаров.

Сюжеты:
Екатеринбург
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