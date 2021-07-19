Новые симптомы появились у больных дельта-ковидом

Врачи, лечащие заразившихся новым штаммом «ковида» дельта, все чаще отмечают у пациентов желудочно-кишечные недомогания, сообщают «Известия».
При этом у них не так ярко проявляются отсутствие вкуса и обоняния, отметил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
По его мнению, это произошло потому, что у вируса изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует, из-за чего произошло смещение симптомов у больных.
Он отметил, что новый штамм вируса размножается в организме человека быстрее.
Напомним, до 8,6 тысячи увеличилось количество коек для коронавирусных пациентов на Среднем Урале. За последние две недели и-за роста заболеваемости COVID-19 в Свердловской области было организовано порядка 1000 дополнительных мест для инфицированных.